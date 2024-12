Consultant pour Eurosport, l’an­cien joueur espa­gnol a bien voulu décrypter le jeu de Jannik Sinner. Pour Alex, actuel­le­ment, l’Italien est « injouable » car il met une pres­sion continue sur ses adversaires.

« C’est très diffi­cile de main­tenir le niveau face à lui parce qu’il est comme un mara­tho­nien, du début à la fin – et il va à plein régime. Donc les joueurs ont du mal à le suivre, et ils ne savent pas comment le faire. traiter avec ça. Il ira de mieux en mieux parce que je pense qu’il a la volonté et le talent pour le faire. Je m’at­tends à ce qu’il fasse une très bonne saison en 2025 »