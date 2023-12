Alors que l’Open d’Australie débu­tera dans moins d’un mois (du 14 au 28 janvier), Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a déclaré que ce serait proba­ble­ment l’édi­tion la plus relevée depuis long­temps en raison de la forte densité de la concur­rence derrière Novak Djokovic.

« Les jeunes joueurs gran­dissent, ils deviennent plus forts. Et menta­le­ment, c’est quasi­ment la première fois qu’ils croient qu’ils peuvent réussir dans un tournoi au meilleur des cinq sets et main­tenir leur niveau pendant long­temps. Après trois, quatre matchs, ils étaient déjà épuisés. Mais main­te­nant je pense que vous avez des joueurs qui peuvent vrai­ment poser des problèmes à Novak Djokovic. Et je pense que sera l’Open d’Australie le plus ouvert de ces dernières années. Je suis sûr que Carlos Alcaraz est prêt à bien faire. Je suis sûr que Sinner sera prêt à bien faire. Daniil Medvedev, Alexander Zverev Holger Rune, Andrey Rublev ont égale­ment très bien joué en 2023. Tsitsipas aime aussi jouer en Australie et avec certains jeunes qui pour­raient nous surprendre, comme Sebastian Korda et Ben Shelton. Ce ne sera pas facile de les battre. »