Andrea Petkovic risque de s’at­tirer les foudres des fans de Carlos Alcaraz après son passage sur le podcast de l’an­cienne joueuse austra­lienne, Rennae Stubbs.

Après avoir expliqué que le joueur espa­gnol n’avait tout simple­ment pas de plan B, ce qui est plus que contes­table, l’an­cienne 9e mondiale a en remis une couche en y ajou­tant un drôle de parallèle.

« Il n’a pas de plan B – parce que vous êtes toujours Carlos Alcaraz, qui a gagné quatre Chelems. Mais il ne peut plus jouer une balle, il fait des doubles fautes, il rate, il n’ar­rive même pas à s’en­gager dans un rallye. Quand Carlos est mauvais, il est vrai­ment mauvais. Et au plus haut niveau, c’est proba­ble­ment le meilleur joueur. Il a battu trois fois Jannik Sinner, qui était le meilleur joueur de la saison. À son bas niveau, il peut encore perdre contre Jakub Mensik, et Jannik Sinner ne perdrait proba­ble­ment pas contre Jakub Mensik. »