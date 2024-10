Dans un entre­tien accordé à Ubitennis, le président de la fédé­ra­tion de l’Italie envoie du « bois » concer­nant Jannik Sinner. Si Angelo est enthou­siaste, il est clair qu’il s’emballe un peu.

« Combien de Grands Chelems Sinner peut‐il gagner ? Il en a gagné deux en un an : il a quinze ans d’écart avec Djokovic, donc avec deux par an il attein­drait 30. C’est peut‐être excessif, mais prendre une moyenne entre Federer, Nadal et Djokovic, c’est un bon objectif à atteindre .Mais peu importe combien il en réalise, le vrai problème est de savoir combien de temps nous pour­rons le main­tenir en parfaite forme. Vous n’avez pas besoin de voir les points qu’il marque ou le nombre de tour­nois qu’il remporte, vous devez surveiller sa santé »