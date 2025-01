Nicolas Lamperin, direc­teur de l’ATP 250 d’Auckland et agent de Gaël Monfils, a vécu un moment forcé­ment parti­cu­lier puis­qu’il a vu son joueur remporter le tournoi ce samedi en Nouvelle‐Zélande et gagner le 13e titre de sa carrière.

« L’an dernier, il était revenu avec sa fille et Elina (Svitolina), qui avait disputé la finale. Il avait perdu au premier tour contre Fabian Marozsan, en trois sets, malgré deux balles de match. Mais il avait toujours dans un coin de sa tête de vivre la céré­monie cultu­relle en tant que vain­queur pour la remise du trophée. Il avait vu celle avec Richard (Gasquet, en 2023), et il voulait connaître ça en tant qu’ath­lète. Il avait coché cette case (sourires). Mais pour la petite histoire, on n’avait pas intégré cette céré­monie cette année après la finale. Mais avant, et hier soir (vendredi), je me suis réveillé en sursaut pour rappeler l’équipe afin de la remettre au programme… Gaël était venu pour ça, on ne pouvait pas lui faire ça ! », a raconté Nicolas Lamperin à L’Equipe.