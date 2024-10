Mené 5 points à 0 dans le tie‐break du deuxième set après avoir remporté le premier, Ben Shelton n’a jamais douté de sa capa­cité à revenir et à l’emporter, ce samedi face à Arthur Fils en demi‐finales de l’ATP 500 de Bâle : 6–3, 7–6(9), en 1h20 de jeu.

Une belle revanche pour l’Américain qui s’est incliné face au Tricolore le mois dernier en quarts de finale du tournoi de Tokyo. Du coup, Ben était parti­cu­liè­re­ment motivé comme il l’a expliqué lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« J’ai très bien servi aujourd’hui (samedi), et il le fallait car je sais de quoi Arthur est capable quand il touche la balle. L’objectif était de lui faire savoir que je pouvais frapper la balle aussi propre­ment que possible, et je l’ai très bien fait. Il a bien servi, donc il n’y a pas eu beau­coup de longs points. C’était un match de très haut niveau, et je ne sais pas comment j’ai réussi à arra­cher le tie‐break dans le deuxième set. Je pense que c’est toujours diffi­cile de jouer contre des amis, mais c’était peut‐être un peu plus facile pour moi parce qu’il m’a battu à Tokyo et je voulais me venger. Il a remporté le titre cette semaine‐là, donc j’es­père pouvoir venir le cher­cher cette semaine. »