Lors de sa confé­rence de presse à Barcelone, où il va faire son grand retour après une nouvelle période de trois mois sans jouer, Rafael Nadal a évoqué la peur de se blesser à nouveau.

« Mes sensa­tions à l’en­traî­ne­ment sont meilleures qu’à Majorque. Nous verrons ce qu’il se passera. Nous savons ce qu’il en est. Je n’ai pas envie de dire que j’ai un problème ici ou là. J’ai très peu servi ces derniers mois et il faut assumer les charges progres­si­ve­ment. Il faut vivre avec l’in­cer­ti­tude de ne pas savoir ce qui peut arriver. Je veux juste penser que je suis prêt à jouer. Je veux voir les choses de manière posi­tive et prendre plaisir à reprendre la compé­ti­tion, à parti­ciper à un tournoi de tennis, et c’est ce que je fais. Ce qui peut arriver ou ne pas arriver est moins impor­tant pour moi », a déclaré Rafa qui a aussi laissé entendre que 2024 serait sa dernière saison et regretté une décla­ra­tion de son oncle, Toni, sur ses problèmes abdo­mi­naux.

Pour rappel, l’homme aux 14 Roland‐Garros affron­tera l’Italien Flavio Cobolli (62e) ce mardi à 16h au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone.