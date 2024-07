En confé­rence de presse, Rafael Nadal, fatigué mais heureux a pris le temps d’ana­lyser où il en était vrai­ment dans son tennis.

« Il y a beau­coup de choses dans lesquelles je dois conti­nuer à évoluer. L’essentiel est de lire le jeu, de choisir le bon coup dans les moments impor­tants. Petit à petit, je récu­père la vitesse de mes jambes qui me permet de tirer avec puis­sance avec mon coup droit. Je joue beau­coup mieux qu’il y a deux mois, mais je dois conti­nuer à progresser. Je dois accepter tous les défis qui se présentent et être prêt à souf­frir sur le terrain pour conti­nuer à me donner des oppor­tu­nités de réussir