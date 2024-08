Jannik Sinner est bien présent à Cincinnati. Après avoir manqué la défense de son titre à Montréal, l’Italien a quelque peu inquiété avec certains signes de douleur à la hanche, qui lui a déjà posé beau­coup de problèmes.

Mais le numéro un mondial compte bien défendre sa place, d’au­tant plus après les décla­ra­tions ambi­tieuses de Carlos Alcaraz. Il a d’ailleurs déclaré qu’il n’avait aucune douleur à la hanche.

« Je me sens plutôt bien. J’ai évidem­ment passé presque une semaine sans m’en­traîner avant et après avoir joué deux ou trois jours d’af­filée, un peu plus que d’ha­bi­tude, ce qui aurait pu avoir un impact poten­tiel sur ma hanche. Mais je n’ai pas peur. Je me sens bien avec ma hanche et j’ai hâte de retourner sur le court ici. Je crois que ma saison se déroule de manière très, très posi­tive, et nous conti­nuons à bâtir sur cela. »