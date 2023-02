Vainqueur Lorenzo Sonego (4−6, 6–1, 7–6 (4) au cours d’un match hale­tant, l’Ecossais semble vivre une seconde jeunesse.

« Je ne pense pas être dans la meilleure forme de ma carrière. Ce qui s’est passé en Australie m’a donné beau­coup de confiance, plus qu’à n’im­porte quel autre moment de ma carrière, juste d’un point de vue physique, grâce à ce que j’ai pu faire là‐bas. Je suis sûr que lorsque j’avais 25 ou 26 ans, j’étais meilleur physi­que­ment que main­te­nant, plus rapide et avec de meilleurs mouve­ments sur la piste. Mais ce que j’ai fait en Australie, comme je l’ai dit, m’a donné une confiance dans l’as­pect physique que je n’avais pas au cours des quatre ou cinq dernières années. Je n’ai pas vrai­ment cru en moi physi­que­ment autant que je l’au­rais fait quand j’avais une ving­taine d’an­nées. Donc c’est une chose vrai­ment posi­tive pour moi. Je sais que, vous savez, je me réveillerai demain et que mon corps sera peut‐être un peu endo­lori, mais je serai toujours capable de sortir et d’être compé­titif physi­que­ment au prochain tour. Il y a deux ans et demi, il y a trois ans, et même à la fin de l’année dernière, je luttais beau­coup physi­que­ment et j’ai perdu beau­coup de confiance à cause de cela. »