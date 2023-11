Tout comme dans le groupe vert, le suspens est à son comble dans le groupe rouge.

Même si Daniil Medvedev a déjà assuré sa quali­fi­ca­tion, il ne s’est pas encore à quel place il terminera.

Andrey Rublev étant déjà éliminée de cette poule, la dernière place pour le dernier de ce Masters 2023 à Turin va se jouer entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

Si le numéro 2 mondial s’est incliné lors de son premier match contre l’Allemand, une victoire contre Medvedev lui assu­re­rait quand même la quali­fi­ca­tion grâce au ratio sets remportés/sets perdus.

Zverev doit donc s’im­poser contre Rublev et espérer une défaite d’Alcaraz contre Medvedev.

Découvrez tous les scéna­rios possibles dans le tableau ci‐dessous :

Another look at Red Group scena­rios 👇🏼



Medvedev and Zverev wins :

1. Medvedev

2. Zverev



Medvedev and Rublev wins :

1. Medvedev

2. Alcaraz



Alcaraz and Rublev wins :

1. Alcaraz

2. Medvedev



Zverev wins and Alcaraz wins 2–0 :

1. Alcaraz

2. Medvedev



Zverev wins and Alcaraz wins 2–1:…