Parvenir à rebondir après un échec fait partie de la force des cham­pions et Carlos Alcaraz appar­tient indé­nia­ble­ment à cette catégorie.

Frustré par les condi­tions de jeu et un peu abattu en faisant part d’une certaine usure mentale après sa défaite d’en­trée sur le Masters de Turin face à Alexander Zverev, Carlos Alcaraz a remis les pendules à l’heure ce mercredi face à Andrey Rublev.

Plus vif, plus concentré et frap­pant plus fort dans la balle, le lauréat de Wimbledon, après un début de match équi­libré, a frappé au meilleur des moments dans le premier set, à 5–5, avant de tota­le­ment se libérer dans la deuxième manche, bien aidé par un adver­saire à bout de nerf et qui a une fois de plus déraillé en se frap­pant violem­ment le genou avec sa raquette.

Vainqueur 7–5, 6–2 en seule­ment 1h15 de jeu, Carlos Alcaraz peut toujours espérer se quali­fier pour les demi‐finales lors de son dernier match face à Daniil Medvedev, opposé ce soir à Alexander Zverev.

Carlos Finding His Mojo 🪄@carlosalcaraz secures his first #NittoATPFinals win defea­ting Rublev 7–5 6–2 ! pic.twitter.com/MgkARqd6jB — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2023

De son côté, Andrey Rublev, jamais dans le coup sur ce Masters, est offi­ciel­le­ment éliminé.