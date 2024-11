Diminué depuis le début du Masters mais toujours dans la course pour se quali­fier dans le dernier carré, Carlos Alcaraz affronte Alexander Zverev ce vendredi à 14h. Dans quel état de forme ? L’ex‐27e joueuse mondiale Laura Robson donne quelques nouvelles rassu­rantes pour les fans de l’Esapgnol.

« Jeudi matin sur les courts d’en­traî­ne­ment, il n’avait pas de bande­lette nasale, ce qui est un signe positif. Il a égale­ment passé beau­coup de temps sur le terrain à s’en­traîner notam­ment au service. C’est positif pour demain », a rapporté la consul­tante, présente sur place pour Sky Sports.

Laura Robson has good news on Carlos Alcaraz



« He didn’t have the nose strip this morning on the prac­tice courts which is a real posi­tive sign.



« He spent a good amount of time out there as well doing serve targets and all sorts. That’s posi­tive for tomorrow. »@SkySportsTennis… pic.twitter.com/j32VeNqr4f