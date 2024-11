Alors qu’il n’avait plus battu de top 10 depuis avril dernier avant le Masters, et qu’il restait sur 9 défaites lors des 11 derniers matchs avant se rendre à Turin, Casper Ruud s’est qualifié pour la troi­sième fois (en trois parti­ci­pa­tions) dans le dernier carré du Masters après 2021 (demies) et 2022 (finale).

En confé­rence de presse, le triple fina­liste en Grand Chelem a tenté d’ex­pli­quer ce regain de forme avant d’af­fronter le numéro 1 mondial Jannik Sinner pour une place en finale.

« L’été a été un peu compliqué car j’ai souvent été malade. Honnêtement, ce n’est pas comme si je me sentais mieux aujourd’hui qu’il y a deux semaines. Peut‐être un peu, qui sait… Je ne sais comment ou pour­quoi je me suis remis à gagner ici alors que je n’y arri­vais pas ces dernières semaines. Peut‐être que je pensais trop à la quali­fi­ca­tion. Dans un sens, c’est pas mal de pres­sion. J’étais bien placé, mais dans les dernières semaines ça n’al­lait plus trop bien. Mais une fois ici, j’ai pu jouer relâché. Je joue sans pression. »