En faisant réfé­rence aux défaites de Carlos Alcaraz depuis début août contre Gaël Monfils, Botic Van de Zandschulp, Tomas Machac ou encore Ugo Humbert, le consul­tant star d’Eurosport, Mats Wilander, a expliqué pour­quoi il était confiant pour l’Espagnol avant le Masters (12 au 19 novembre à Turin).

Pour le septuple lauréat en Grand Chelem, Alcaraz joue son meilleur tennis face aux meilleurs.

« Ces derniers temps, on se gratte la tête en se deman­dant comment il a pu perdre contre certains joueurs. Il n’a pas besoin de jouer contre ces joueurs à Turin. Il n’aura à affronter que des joueurs classés parmi les huit meilleurs du monde. Je pense qu’Alcaraz va immé­dia­te­ment prendre feu. D’une certaine manière, même s’il est numéro 3 mondial et l’un des joueurs les plus promet­teurs et sympa­thiques, je pense qu’il a moins à perdre lors­qu’il joue contre les huit meilleurs joueurs du monde. C’est diffé­rent lors­qu’il affronte le 50e mondial et qu’il ne peut pas vrai­ment être excité. Je ne suis donc pas inquiet pour Alcaraz car il affron­tera sur ce Masters les meilleurs joueurs du monde. »