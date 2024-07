« Pour être honnête, je ne voulais pas venir à Hambourg. J’étais en vacances avec mes amis « , avouait Arthur Fils, fina­le­ment convaincu par son manager.

Il ne regret­tera pas son choix. Bien au contraire. Ce dimanche, le Français de 20 ans s’est offert Alexander Zverev dans sa ville natale en finale au terme d’un énorme et magni­fique combat de plus de 3h34, terminé sous le toit durant le troi­sième set : 6–3, 3–6, 7–6(1).

21 sur 22. C’est le nombre de balles de break sauvées par Arthur Fils contre le numéro 4 mondial qui risque de passer une mauvaise nuit en repen­sant à toutes ces occa­sions manquées.

Extrêmement solide à l’échange, plus offensif et impres­sion­nant physi­que­ment jusqu’au bout, le 28e mondial est allé cher­cher avec la manière et avec courage, au terme d’une fin de match très tendue, le deuxième titre de sa jeune carrière (après l’ATP 250 de Lyon en 2023), son premier ATP 500.

Une victoire marquante et de très bonne augure pour le jeune trico­lore à six jours des Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août). Arthur Fils sera 20e mondial lundi !