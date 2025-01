Jamais épargné par les bles­sures ces trois dernières années et pas loin d’ar­rêter le tennis, Kei Nishikori est en train petit à petit de retrouver son niveau d’antan.

Preuve de cette renais­sance, le Japonais s’est qualifié ce vendredi pour sa première demi‐finale sur le circuit ATP depuis 2021, suite à sa victoire en trois sets face à Cameron Norrie sur l’ATP 250 de Hong‐Kong : 6–3, 3–6, 6–2, en 1h40.

Cerise sur le gâteau, l’ac­tuel 106e mondial s’est en plus offert le point de ce début de saison avec cette défense phéno­mé­nale sur balle de break.

NO WAY 🤯🤯



An UNBELIEVABLE shot from Nishikori to break late in the third set !#BOCHKTO pic.twitter.com/PtvErgMByY