Pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est demandé s’il fallait s’in­quiéter pour Novak Djokovic après ce début de saison assez compliqué, marqué par une défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie et une élimi­na­tion surprise au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells face au 123e joueur mondial, Luca Nardi.

« On est à la mi‐mars et le numéro 1 mondial n’a toujours pas gagné un titre en 2024 ni même atteint une finale. Pire, il s’est fait sortir au troi­sième tour d’Indian Wells, Lucas Nardi, 20 ans et 123e mondial. Jamais Djokovic n’avait perdu contre un joueur aussi mal classé en Master 1000 ou en Grand Chelem. Jamais. Depuis sept ans , le Serbe joue cette période entre février et mai sans réelle moti­va­tion car il n’y a pas de Grand Chelem à l’ho­rizon. La preuve depuis 7 ans Novak n’a plus été en finale ni a Indian Wells ni à Miami ni à Monte‐Carlo. Il se sert de de ces trois mois pour se refor­mater, se recon­di­tionner ! Son but à 36 ans ce n’est pas de gagner un énième Masters 1000. Ce sont les grands chelems (…) C’est entre Roland‐Garros et l’US Open qu’on devra s’in­quiéter s’il ne gagne aucun titre. Mais pas la. Pas main­te­nant c’est trop tôt. »