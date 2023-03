En tant que tenant du titre, Taylor Fritz joue gros à Indian Wells. Avant son 16e de finale contre Sebastian Baez, le numéro 5 mondial a parlé de la pres­sion qu’il parvient beau­coup mieux à gérer qu’au début de sa carrière.

« Quand j’avais 18 ans, j’ai signé quelques bonnes victoires et, soudai­ne­ment, je me souviens avoir ressenti une énorme pres­sion sur mes épaules et tout ça m’a stressé. Je vois beau­coup de jeunes joueurs avoir du mal à gérer ça. C’est une des choses les plus dange­reuses dans le tennis de haut niveau. Ressentir que tout le monde attend beau­coup de vous. Cela vous empêche parfois de jouer aussi libéré que vous le souhai­te­riez. C’est diffé­rent aujourd’hui. Je me moque de savoir ce que les autres attendent de moi. Je suis plus âgé et s’il y a de la pres­sion, c’est unique­ment celle que je me mets moi‐même pour atteindre les objec­tifs qui sont les miens. »