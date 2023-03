Interrogé en confé­rence de presse sur la pres­sion liée à la place de numéro un mondial, lui qui est resté 16 semaines sur le trône de l’ATP, Daniil Medvedev a notam­ment évoqué le danger des réseaux sociaux pour un jeune joueur. D’après Daniil, la clé est avant tout de se foca­liser sur soi‐même.

« Je suis très heureux d’avoir réussi à prendre cette place et à la garder aussi long­temps. Je n’étais pas satis­faite du niveau de mon tennis et des matches que j’ai perdus, mais cela n’avait rien à voir avec la place de numéro 1. J’ai simple­ment perdu d’autres matches de tennis contre d’autres joueurs. Les joueurs essaient‐ils de vous battre davan­tage lorsque vous êtes numéro 1 ? Je n’en sais rien. J’espère que non, parce que ce serait mieux pour eux s’ils essayaient de le faire à chaque match, quel que soit le numéro que vous occupez au clas­se­ment. Il est certain que la pres­sion n’est pas facile à supporter parce que vous savez que tout le monde attend beau­coup de vous. Je pense que cela m’a encore plus appris, parce que quand j’avais 20 ans et que je venais de commencer à jouer, on aime les médias sociaux, on aime lire tous les commen­taires sur soi, ce que les gens disent, genre ‘ok, il va bien faire’, ou même ‘c’est un mauvais joueur’, et quand on est jeune, on leur répond parfois ‘non, je vais bien faire’. Cette pres­sion d’être numéro 1, c’est sûr qu’il y a beau­coup de haters/détracteurs, et c’est normal. Novak Djokovic a beau­coup de haters. Même Federer et Nadal en ont. On se demande d’ailleurs comment c’est possible. Ils ne devraient pas en avoir. Cela m’a appris à me désin­té­resser de tout cela et à me concen­trer davan­tage sur moi‐même et sur les personnes qui m’en­tourent, car c’est la seule façon de rester sain d’es­prit et fidèle à soi‐même, en quelque sorte, de ne pas avoir de regrets. »