Invaincu depuis sa défaite en finale du Masters contre Novak Djokovic le 19 novembre dernier, Jannik Sinner a enchaîné 18 victoires depuis, dont 15 en 2024, et ainsi rejoint Andre Agassi, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un groupe de pres­tige.

En confé­rence de presse après son succès contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−4, 6–4), Daniil Medvedev s’est exprimé sur la série de celui qui l’a battu en finale de l’Open d’Australie, en remon­tant un retard de deux sets à zéro.

« J’ai moi‐même connu deux grandes périodes dans ma carrière. L’une était de 21 victoires et l’autre de 20, quelque chose comme ça. Je n’au­rais jamais pensé pouvoir le faire. C’est un senti­ment formi­dable. Vous êtes dans la zone, c’est sans doute ce que Jannik ressent en ce moment. Mais à un moment donné, ça s’ar­rête toujours. Je crois que Novak détient le record, 46 ou quelque chose comme ça (Djokovic a commencé la saison 2011 par 41 victoires d’af­filée, ndlr). Pourtant, quel­qu’un l’a stoppé. Je ne sais même pas qui c’était. Je pense que le vestiaire ne prend pas ça en compte. Vous allez sur le terrain, vous essayez de gagner. Plus vous gagnez, plus vous avez confiance en vous. Il n’y a pas grand‐chose à ajouter, c’est sûr. La confiance l’aide, mais il y aura toujours quel­qu’un pour l’ar­rêter. Peut‐être pas ici, peut‐être plus tard. Si je joue contre lui, je ferais de mon mieux pour gagner. »