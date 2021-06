Invité par Toni Nadal à Majorque suite à sa défaite d’en­trée à Halle, Daniil Medvedev a su se mettre dans le rythme pour atteindre, déjà, sa 18e finale en carrière (10 titres), sa première sur gazon. Opposé au spécia­liste Sam Querrey ce samedi après‐midi en finale (16h), le 2e joueur mondial partira favori mais la tâche sera loin d’être simple.

Si Evgeny Kafelnikov et Dimitri Toursounov ont tous les deux déjà remportés un titre sur cette surface, ce n’est pas vrai­ment une spécia­lité russe et l’on sait que Daniil veut devenir le joueur le plus complet possible. Après son excellent Roland‐Garros, le protégé de Gilles Cervara a l’oc­ca­sion de cocher une nouvelle case sur ses objectifs.