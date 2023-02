Avant la fin d’un chan­ge­ment de côté en quart de finale contre Grigor Dimitrov à Marseille, Alexander Bublik s’est levé pour prendre les conseils de son entraî­neur, Artem Suprunov. L’arbitre a alors décidé de sanc­tionner le 50e mondial qui a poussé un coup de gueule à ce sujet en confé­rence de presse après sa victoire.

« Il m’a dit que le coaching ne peut pas être une conver­sa­tion. Mais que se passe‐t‐il si je pose une ques­tion et que le coach me dit de faire quelque chose et que je dis, que je ne le sens pas ? C’est ce qui s’est passé à propos de mon service mais j’ai été sanc­tionné… Je pense que l’ATP doit clari­fier ses règles et s’ils auto­risent le coaching, il faut l’autoriser à fond ! Ce n’était pas pour inter­rompre le jeu parce que c’est pour ça que je me suis levé 40 secondes avant le chan­ge­ment. Et bien sûr, j’ai eu cette conver­sa­tion sans casser le rythme du match. Personne ne devient coach en criant une seule phrase et en disant : ‘plie les jambes’ ou autre. Peut‐être que quelqu’un le fait, mais ça ne marche pas avec moi. Ils ne connaissent même pas leurs propres règles », a râlé Bublik, opposé à Hubert Hurkacz ce samedi en demies.