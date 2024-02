Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite contre Roberto Bautista Agut au premier tour de l’ATP 250 de Marseille ce lundi soir, Richard Gasquet est revenu sur la qualité des balles utili­sées à l’Open 13 Provence.

« Je rate pas mal d’occasions. Mais fran­che­ment sur le court, les balles c’était très très lent. C’était mons­trueux, j’ai rare­ment vu ça. Les balles surtout, c’est incroyable. Ce n’est plus du tennis. Vraiment. Depuis le Covid, il y a un problème de qualité de balles. Des balles de super­marché de l’époque. Mais vrai­ment. Ce sont les mêmes balles que quand je jouais à 10 ans et que tu les utili­sais 15 fois de suite avant des les mettre dans le panier pour rejouer avec. Ce n’est plus le même tennis qu’il y a une dizaine d’années. Les balles ont tota­le­ment changé. Il faut frapper. Ceux qui frappent fort ont plus de contrôle qu’à l’époque. Mais bon, ce n’est pas une excuse. Avec les balles, il y a dix ans, je perdais aussi beau­coup de matches, mais c’est vrai qu’il y a un réel chan­ge­ment », a expliqué le vétéran français.

On rappelle que sur cette édition 2024 le tournoi marseillais s’est associé avec un nouvel équi­pe­men­tier puisque Babolat a remplacé Tecnifibre qui offi­ciait depuis plusieurs années sur la Canebière avec la fameuse balle X‑One.