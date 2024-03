Notre confrère de l’Equipe, Quentin Moynet, présent à Miami a pu poser quelques ques­tions très person­nelles à Grigor Dimitrov. La première concerne son jeu, et le fait qu’il soit consi­déré comme « beau ». Un compli­ment qu’ac­cepte volon­tiers Grigor même s’il apporte quelques précisions.

« J’ai la chance d’avoir toujours eu une certaine flui­dité dans mes frappes. Je n’ai jamais essayé de façonner mon jeu, de le rendre « joli ». C’est comme ça qu’il s’est déve­loppé et a évolué. La façon de se déplacer sur le court est aussi très impor­tante. Je la dois à mon ancien entraî­neur, Pato Alvarez, quand j’avais 16–17 ans. On l’a beau­coup travaillée sur terre battue. Ma qualité de dépla­ce­ments a consi­dé­ra­ble­ment augmenté après cette période avec lui. Elle me permet d’avoir des gestes plus natu­rels. Mais je n’y ai jamais trop pensé, c’est venu natu­rel­le­ment. Je cherche seule­ment à progresser, pas à être beau »

L’intégralité de l’in­ter­view est à lire ici