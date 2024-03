Après avoir mis les choses au clair concer­nant sa supposée amitié avec Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Miami, est revenu sur sa progres­sion depuis sa première parti­ci­pa­tion, en 2021, où il avait d’ailleurs atteint la finale avant de s’in­cliner à l’ex­pé­rience face à Hubert Hurkacz.

« Au‐delà des résul­tats, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. À l’époque, j’avais environ 18 ans, alors on grandit, c’est normal, cela fait partie du processus : on vit de nouvelles expé­riences, j’ai eu la chance de jouer sur les grandes scènes du circuit. En termes d’ex­pé­rience, j’ai grandi, mais en tant que personne, je suis toujours le même. Ce n’est pas un résultat qui va me changer. Je suis heureux d’être ici et j’es­père montrer un grand niveau de tennis, c’est ce que je veux cette semaine. »