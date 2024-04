Auteur d’une belle pres­ta­tion lundi contre Luca Nardi au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Felix Auger‐Aliassime croit ses chances avant d’af­fronter Carlos Alcaraz mercredi pour une place en huitièmes de finale.

« Carlos est un adver­saire redou­table dans n’im­porte quel tournoi. Il a peut‐être grandi sur la terre battue, mais il a gagné Wimbledon et pas encore Roland‐Garros. Il est dange­reux sur n’im­porte quel type de court, et évidem­ment sur la terre battue, il y aura une compo­sante physique. Il se déplace magni­fi­que­ment, il fait tout très bien. Je vais avoir besoin de mon meilleur tennis, sinon je n’au­rais aucune chance. Je me suis bien entraîné et j’ai travaillé sur diffé­rents détails. Je suis convaincu que je peux faire un bon match ».

A noter que FAA mène 3–2 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol en ayant perdu les deux dernières confrontations.