Retraité des courts depuis juin 2023 et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez a commenté pour AS la situa­tion de son compa­triote, Rafael Nadal, qu’il espère voir dans la capi­tale fin avril.

« La seule chose que je veux, c’est qu’il récu­père le plus rapi­de­ment possible et puisse dire au revoir au tennis en jouant. Ce serait très triste pour tous les fans de tennis si Rafa ne pouvait pas se retirer du tennis comme il le mérite. Après ce qui est arrivé à Federer, ce serait très triste si Rafa devait aussi vivre ça. Pour autant que je sache, il s’amé­liore et sa bles­sure évolue, j’ai donc de grands espoirs qu’il puisse être ici (à Madrid, ndlr). »