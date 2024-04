Interrogé par nos confrères d’Eurosport après sa belle victoire face à Daniil Medvedev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, sa première face à son compa­triote depuis 2018, Karen Khachanov est revenu sur le nouvel inci­dent dont Daniil a été le prin­cipal acteur sur une balle liti­gieuse.

Et si le 17e mondial a reconnu que sa balle était certai­ne­ment faute, il a néan­moins regretté le compor­te­ment de Medvedev tout en mili­tant pour l’ins­tau­ra­tion d’une assis­tance vidéo dans le tennis.

« J’ai supposé que la balle était faute parce qu’il a vu la trace, il ne se serait pas autant énervé si elle avait été bonne. C’est un humain comme tout le monde, parfois les émotions prennent le dessus. Parfois, il a les clefs pour passer au dessus de ça, dans ces situa­tions diffi­ciles, il trouve l’énergie. Mais des fois, c’est trop diffi­cile et ça se retourne contre lui. Ce n’est pas bien. Mais je pense que dans le tennis, il faut non seule­ment le Hawk‐Eye, mais aussi la VAR, comme dans le foot­ball, c’est une bonne inno­va­tion. Ça pour­rait aider à véri­fier combien il y a eu de rebonds, si le filet a été touché ou non. Ces situa­tions sont rares mais elles existent. Il faut avoir conscience de tout cela. »