Alors que le Masters 1000 de Monte‐Carlo va marquer le début de la saison sur terre battue pour la plupart des cadors du circuit, Mats Wilander pense que la domi­na­tion de Jannik Sinner va s’étendre sur toutes les surfaces.

« Je pense que ce n’est pas une ques­tion de gazon, de courts en dur ou même de terre battue. Je pense que lors­qu’il se sent bien et qu’il est confiant, il sait que son jeu va résister à n’im­porte quel joueur du circuit, même s’il s’agit de sa meilleure surface. C’est une amélio­ra­tion incroyable, une amélio­ra­tion que je ne pense pas avoir vue chez un jeune joueur depuis le ‘Big 3’, quand Novak Djokovic est passé d’un joueur normal au moment où il s’est dit : ‘je suis meilleur que ces gars‐là’. Si je suis proche de mon meilleur niveau, je peux simple­ment jouer mon jeu’ », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem et actuel consul­tant pour Eurosport.