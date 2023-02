Sensation et révé­la­tion de cette édition 2023 de l’Open Sud de France, Arthur Fils impres­sionne depuis le début de la semaine.

Après s’être offert Richard Gasquet et Roberto Bautista Agut, le Tricolore de 18 ans a faci­le­ment battu son compa­triote Quentin Halys ce vendredi pour atteindre sa toute première demi‐finale sur le circuit prin­cipal.

Calme et déter­miné comme sur le court, le protégé de Laurent Raymond a affiché ses ambi­tions en confé­rence de presse d’après match.

« Je suis très content, une demie d’un ATP c’est très bien mais j’espère gagner le tournoi. Je savoure un peu mais je reste concentré pour le match de demain. Je ne surjoue pas depuis le début, je gère bien les moments impor­tants et je pense que je joue mon meilleur tennis. J’ai ce qu’il faut pour monter assez haut et assez vite. Je ne m’enflamme pas et ma famille m’aide à garder la tête sur les épaules. J’espère atteindre le Top 100 le plus rapi­de­ment possible. Je pense que je n’ai aucune limite. Il faut juste travailler, donc je bosse et les résul­tats arrivent. »