Daniil Medvedev n’aura pas fait le parcours espéré à Montréal, lui qui avait affiché beau­coup de moti­va­tion pour aller cher­cher son premier titre de l’année.

Le Russe a été éliminé par Alejandro Davidovich Fokina dès son entrée en lice en trois sets, 6–4, 1–6, 6–2, décla­rant après le match que la tran­si­tion après les Jeux Olympiques n’avait pas aidé.

Mais Daniil s’est aussi fait remarqué pour une inter­ac­tion assez hila­rante avec l’ar­bitre à un moment du match où il a ressenti le besoin d’aller aux toilettes.

L’arbitre ayant refusé, Medvedev avait lâché « Je devrais donc pisser dans le couloir ? Chier sur le terrain ? ». Un épisode du match sur lequel il est revenu en confé­rence de presse.

« J’ai pensé que je pouvais le faire pendant le set, bien que la règle ne soit pas du tout claire pour moi. Parfois, on me laisse sortir pendant la manche, alors que norma­le­ment, il faut le faire dans la minute et demie qui suit le chan­ge­ment. En fin de compte, je ne pense pas comprendre la règle, mais je pense que le tournoi devrait installer les toilettes à côté du court central. Ce serait plus facile et je ne pense pas que cela coûte­rait trop cher. »