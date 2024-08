Lorsque l’on est un grand cham­pion, on le reste, même après des temps diffi­ciles ! C’est ce qu’a prouvé Kei Nishikori en s’im­po­sant face à Stefanos Tsitsipas lors de son deuxième tour du Masters 1000 de Montréal.

Une victoire qui va donner énor­mé­ment de confiance au Japonais, qui a du mal à revenir à un niveau solide, lui qui est revenu sur le circuit depuis de nombreux mois, mais qui joue tout de même assez peu.

Après sa belle victoire, l’an­cien fina­liste de l’US Open a expliqué les belles pers­pec­tives qui s’ou­vraient désor­mais à lui.

« Aujourd’hui, j’ai très bien commencé par rapport à mon premier match. Il y a eu des moments où j’ai dû inten­si­fier mes efforts et me recen­trer, mais j’ai très bien réussi, je suis très heureux d’avoir battu quel­qu’un comme lui, quel­qu’un que je n’étais pas censé battre aux prochains tours. J’ai beau­coup douté de moi, donc cette victoire et la façon dont j’ai joué m’aident beau­coup pour les prochains mois. Je vais jouer quelques Challengers pour gagner en confiance, avoir plus de matches dans les jambes. Mon objectif est d’at­teindre le Top 100 pour l’année prochaine. »