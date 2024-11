Battu par un Cameron Norrie un brin provo­ca­teur, qui s’en­cou­ra­geait en fran­çais, ce vendredi en demi‐finale du Moselle Open, Corentin Moutet, plutôt beau joueur, n’en voulait pas au Britannique et regret­tait plutôt sa perfor­mance sur le court.

« C’est juste qu’on pose les bases, si on me provoque, je sais à quoi m’en tenir. Je n’ai aucun problème avec ça, c’est du sport, c’est un combat. J’ai fait mon match comme je pouvais et je ne suis pas sorti vain­queur. Elle est juste là ma décep­tion », a déclaré le 66e joueur mondial chez nos confrères de L’Équipe.