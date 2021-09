Crédit Photo : Arnaud Bantquin

13e joueur mondial cette semaine, Hubert Hurkacz réalise, presque dans l’ombre, une sacrée saison.

Tête de série numéro une sur ce Moselle Open, le Polonais a parfai­te­ment fait respecter son rang contre le lauréat de l’édi­tion 2017, Peter Gojowczyk : 6–4, 7–6(4). Loin d’être impres­sion­nant, le vain­queur de Delray Beach et surtout de Miami cette année a fait parler son expé­rience et son jeu offensif pour rallier presque tran­quille­ment la finale après avoir quand même sorti Lucas Pouille et Andy Murray cette semaine.

Ce dimanche, en finale, il retrou­vera le vain­queur du duel attendu entre Pablo Carreno Busta et le Tricolore Gaël Monfils.