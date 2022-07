Malgré de vrais progrès dans le jeu et un clas­se­ment qui frôle le top 50 (52e), Andy Murray a souvent buté sur l’avant dernière marche cette saison comme ce vendredi face à Alexander Bublik en quarts de finale de l’ATP 250 de Newport. Interrogé sur le temps qu’il lui reste sur le circuit, le Britannique estime que ce sont ses pres­ta­tions qui dicte­ront l’issue de sa carrière.

« La saison sur gazon dans son ensemble a connu de bons moments, mais aussi des moments diffi­ciles. Le match d’au­jourd’hui et la défaite à Wimbledon ont été déce­vants et frus­trants pour moi, mais j’ai aussi obtenu mes meilleures victoires depuis long­temps à Stuttgart. J’ai eu des hauts et des bas, mais j’ai fait des progrès dans l’en­semble. Je vais essayer de conti­nuer pendant l’été sur les courts en dur. Je veux conti­nuer à m’amé­liorer. Si je continue à voir des progrès, je conti­nuerai à jouer. »