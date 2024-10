Aux commen­taires sur Eurosport de la finale de l’ATP 500 de Pékin entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Georges Goven, ex‐56e mondial et ancien capi­taine des équipes de France, a analysé le premier set remporté par l’Italien au tie‐break, 7–6(6), alors qu’il était mené 2–5.

« Trop de déchets côté revers pour Alcaraz (…) Il devait le gagner ce set. Sur trois coups de raquette, il peut faire la diffé­rence, mais il ne l’a pas fait quand il fallait. Finalement, la soli­dité et j’ai envie de dire la montée en puis­sance de Sinner ont fait la diffé­rence. Il était un peu trop latéral, un peu trop statis­tique, et quand il a commencé à aller plus vers l’avant, son jeu s’en est ressenti et sa vitesse de balle a augmenté. Et surtout, il a mieux joué les points importants. »