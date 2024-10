De passage en confé­rence de presse à Shanghai, en même temps que la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à Pékin, Novak Djokovic a évidem­ment été inter­rogé sur le rebon­dis­se­ment dans l’af­faire Sinner avec l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS). Et l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait passer un message.

« Il est évident que notre système ne fonc­tionne pas bien. Je pense que même les personnes qui ne suivent pas notre sport s’en rendent compte. Il y a beau­coup trop d’in­co­hé­rences, beau­coup trop d’ins­tances diri­geantes impli­quées et cette affaire n’aide pas du tout notre sport. Il a gagné devant le tribunal indé­pen­dant, vous savez, cela doit être très dur pour lui, son équipe et sa famille. J’espère que nous pour­rons revenir au tennis. Ce qu’il a fait dans toute cette période, qu’il joue à un si haut niveau, qu’il remporte le Grand Chelem et qu’il gagne la plupart des matchs qu’il joue, est tout impressionnant. »