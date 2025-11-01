AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlexandre Zverev toujours très humble : "J'ai toujours été courageux, même sur...
ATP - Rolex Paris Masters

Alexandre Zverev toujours très humble : « J’ai toujours été coura­geux, même sur les balles de match, et j’en suis fier »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

271
Screenshot

Après avoir sauvé deux balles de match, Zverev a donc dominé Medvedev (2−6, 6–3, 7–6 [5]) le privant d’une place aux Masters de Turin. 

Forcément le joueur alle­mand était heureux de sa perfor­mance d’au­tant qu’il s’était fait une frayeur dans le match avec une chute spectaculaire. 

« J’ai bien joué, mais tacti­que­ment, j’ai fait de grosses erreurs. Je me sentais bien et j’ai toujours cru pouvoir renverser la situa­tion, mais je me suis mis des bâtons dans les roues. Ensuite, j’ai changé de tactique et ça a mieux marché. J’ai toujours été coura­geux, même sur les balles de match, et j’en suis fier »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 10:22

Article précédent
Sinner, pas très surpris par la chute spec­ta­cu­laire de Zverev face à Medvedev : « C’est un revê­te­ment unique car il est collant, Il faut donc être très prudent »
Article suivant
Battu par Zverev, Daniil Medvedev va pouvoir aller enfin aux Maldives ou presque !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.