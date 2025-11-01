Après avoir sauvé deux balles de match, Zverev a donc dominé Medvedev (2−6, 6–3, 7–6 [5]) le privant d’une place aux Masters de Turin.
Forcément le joueur allemand était heureux de sa performance d’autant qu’il s’était fait une frayeur dans le match avec une chute spectaculaire.
« J’ai bien joué, mais tactiquement, j’ai fait de grosses erreurs. Je me sentais bien et j’ai toujours cru pouvoir renverser la situation, mais je me suis mis des bâtons dans les roues. Ensuite, j’ai changé de tactique et ça a mieux marché. J’ai toujours été courageux, même sur les balles de match, et j’en suis fier »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 10:22