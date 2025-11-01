Après avoir sauvé deux balles de match, Zverev a donc dominé Medvedev (2−6, 6–3, 7–6 [5]) le privant d’une place aux Masters de Turin.

Forcément le joueur alle­mand était heureux de sa perfor­mance d’au­tant qu’il s’était fait une frayeur dans le match avec une chute spectaculaire.

« J’ai bien joué, mais tacti­que­ment, j’ai fait de grosses erreurs. Je me sentais bien et j’ai toujours cru pouvoir renverser la situa­tion, mais je me suis mis des bâtons dans les roues. Ensuite, j’ai changé de tactique et ça a mieux marché. J’ai toujours été coura­geux, même sur les balles de match, et j’en suis fier »