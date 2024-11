Lors de son passage en confé­rence de presse ce jeudi soir après sa défaite face à Ugo Humbert en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Carlos Alcaraz n’avait pas sa langue dans sa poche.

Car après avoir une nouvelle fois insisté sur la vitesse du court et salué la pres­ta­tion de son adver­saire, l’Espagnol est encore revenu sur les condi­tions de jeu en confé­rence de presse.

« C’est très diffi­cile de jouer dans ces condi­tions. Pour moi, pour mon niveau, j’es­saie de m’adapter au maximum à ce court, à cette vitesse. Je pensais que cela corres­pon­dait assez bien à mon jeu, mais ce n’est pas le cas d’au­tant plus quand je joue contre quel­qu’un comme Ugo, qui ne me laisse pas le temps de trouver le rythme, qui joue vrai­ment à plat. Donc je ne pouvais pas jouer un bon tennis. Vous savez, je me suis entraîné à la maison, mais ce n’est pas le même terrain que celui sur lequel je pensais que j’al­lais évoluer. Je ne suis donc pas surpris par mon niveau. »