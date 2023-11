Mis sous pres­sion par plusieurs plaintes venant des joueurs concer­nant sa program­ma­tion et le forfait de Jannik Sinner, qui a évoqué un temps de récu­pé­ra­tion insuf­fi­sant dans son message posté sur les réseaux sociaux, Cédric Pioline, direc­teur du Masters 1000 de Paris, s’est donc présenté devant la presse ce jeudi pour tenter d’éteindre l’incendie.

« Ça fait partie de la vie d’un joueur de tennis profes­sionnel, parfois il y a de la fatigue. Il (Sinner) l’a évoqué. C’est aussi une fatigue accu­mulée avec des gros enjeux à venir pour lui. On respecte son posi­tion­ne­ment », a déclaré Pioline qui s’est ensuite exprimé plus en détail sur la program­ma­tion jugée douteuse par beau­coup de fans et d’observateurs.

« Après coup, c’est toujours plus simple de parler de la program­ma­tion, explique Pioline. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La journée de mercredi a été excep­tion­nelle en termes tennis­tiques, après un premier match extra­or­di­naire entre Medvedev et Dimitrov. Et à 20h16, Zverev servait pour le match face à Humbert. Et on a basculé dans autre chose, dans la magie du sport, dans ce qu’on aime. Le public de la journée en a été ravi. »