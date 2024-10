« S’il y en a un qui siffle, j’arrête. Ils ne veulent pas que je joue, alors je ne vais pas jouer », avait lâché Daniil Medvedev lors de son match perdu contre Grigor Dimitrov au deuxième tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy en 2023. Et en quit­tant le court, sous les huées, le Russe avait carré­ment adressé plusieurs doigts d’honneur en faisant mine de se regarder l’ongle.

Avant ses retrou­vailles avec le public de l’Accor Arena, à l’oc­ca­sion de son entrée en lice ce mardi face à Alexei Popyrin, l’ac­tuel 5e mondial a reconnu son erreur au micro d’Eurosport.

« L’année dernière, je sais comment ça s’est passé, et je suis en faute. Déjà, sur le terrain, je ne me sentais pas bien niveau tennis, au niveau du jeu. Et donc, derrière, qu’est‐ce qu’il se passe ? Je m’énerve. Et les Français n’aiment pas quand les gens s’énervent, on le sait. Et surtout encore plus ici, à Bercy. Il y a un peu le show aussi. Le passé, on ne peut pas le changer. J’ai hâte de voir comment ça va être cette année. J’ai fait un entraî­ne­ment dimanche devant le public et c’était très agréable avec Carlos Alcaraz et ils étaient très contents. J’ai envie d’es­sayer de faire vibrer le public fran­çais et de jouer bien surtout. »