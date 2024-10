En confé­rence de presse sa défaite contre Alexei Popyrin lors de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur le poten­tiel du Français Giovanni Mpetshi Perricard, stoppé par Karen Khachanov mercredi.

« Il peut être Top 10. C’est loin et ce n’est pas si loin. On ne sait jamais mais il peut. Gagner un Grand Chelem, je pense que ça ne sera pas facile pour lui. À Bâle, il a fait plusieurs jeux déci­sifs, il faut tous les gagner, ce n’est pas évident. En trois sets gagnants c’est encore plus dur mais il peut. En plus, du fond, il ne joue pas si mal que cela. Pour 102 kg, il joue mons­trueux. C’est un peu plus dur pour lui que pour certains autres. Il joue bien », a estimé le vain­queur de l’US Open 2021.