La fin de match entre Khachanov et Humbert a été épique et fait couler beau­coup d’encre. Ugo n’a pas voulu en rajouter en confé­rence de presse.

« Je sentais que Khachanov n’était pas bien, il était émoussé, il commen­çait à cramper. Ça m’a donné de la force. J’étais dans le dur au début du troi­sième set. Il abusait beau­coup de son slice exté­rieur pour s’ou­vrir le court et jouer de l’autre côté. Jérémy m’a simple­ment dit de fermer un peu plus l’angle, de vrai­ment bloquer ce service, parce qu’il le faisait beau­coup. Dès que j’ai senti qu’il était un peu plus dans le dur, je me suis dit : fais‐le courir, sors‐le du court. Je me répé­tais ça tout le temps, je n’étais vrai­ment que dans le jeu et à la fin, c’était du pur bonheur »