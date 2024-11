Le rendez‐vous tant attendu entre Alexander Zverev et Ugo Humbert en finale du Rolex Paris Masters approche à grands pas, et bien que l’Allemand soit favori, il a avoué hier après sa belle victoire face à Holger Rune qu’il était avant tout très heureux de pouvoir rejouer à ce niveau, après sa bles­sure face à Rafael Nadal en 2022.

Toutefois, l’Allemand veut aussi mettre l’ac­cent sur sa volonté de s’amé­liorer encore et toujours avant tout.

« Par rapport à 2021, il y a eu un chan­ge­ment. Les grands titres, surtout à la fin de l’année 2021, étaient un peu partagés entre Novak, Daniil et moi‐même. Novak a gagné Wimbledon, Daniil a gagné l’US Open, moi j’ai gagné la médaille d’or des Jeux Olympiques et le Masters. Il y avait une bascule vers un chan­ge­ment. Puis, en 2022, j’al­lais dans la bonne direc­tion avec Roland‐Garros, j’étais sur le point de remporter ce titre et de concré­tiser mon rêve. Je n’étais pas loin d’être numéro 1. C’était la direc­tion vers laquelle je tendais. Il y a eu ensuite un arrêt de deux ans dans ce processus, je n’ai pas été compé­titif pour les Grands Chelems pour atteindre la place de numéro 1 au clas­se­ment. Je suis ravi d’être de nouveau au bon endroit. Il n’y avait aucune garantie que je parvienne à ce niveau à nouveau. C’est une grande satis­fac­tion pour moi d’être de retour mais je veux m’amé­liorer, je veux aller encore plus haut. »