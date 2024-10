Vainqueur en deux manches de Taylor Fritz (6−4, 7–6) qui s’in­cline pour la 11ème fois en 11 duels, Novak Djokovic a eu des passages où il était presque injouable. En fin de match, il a quand même du crava­cher pou clore la rencontre sauvant au passage une balle de set. Dimanche face à Sinner, il tentera donc de emporter son 100ème titre sur le circuit.

« Je suis venu à Shanghai après 5 ans sans jouer en Chine, l’en­droit où j’ai toujours eu beau­coup de succès, que ce soit dans les tour­nois de Shanghai ou de Pékin. J’ai remporté de nombreux titres, livré de belles batailles et réalisé de belles perfor­mances. Je l’ai dit à maintes reprises, le soutien que je reçois ici est formi­dable et incroyable. Cela crée une énergie qui me pousse à conti­nuer et à me faire avancer. Je suis venu ici cette année avec la vision ou le désir d’at­teindre la finale et de me battre pour un 100e titre. J’ai cette chance contre le meilleur joueur du monde. On verra ce qui se passera. »