Comme Rafael Nadal a annoncé sa retraite, on est allé dans nos archives.

L’invité de notre numéro 38 en Février 2014 était tout simple­ment Toni Nadal.

Evidemment, nous avions abordé son rôle de coach et notam­ment celui aux côtés de Nadal qui était alors numéro 1 mondial. On l’avait aussi ques­tionné sur le travail physique qu’il impo­sait à son neveu et on a été surpris par sa réponse.

« Pour être honnête, je n’ai jamais vrai­ment travailler le physique. Quand Rafa était plus jeune, je préfé­rais me concen­trer sur la tech­nique. D’ailleurs, je ne trouve pas qu’il ait un super physique. Tout du moins le meilleur. Selon moi, il n’y a pas mal de joueurs dont les physiques sont bien au dessus : Monfils qui est mons­trueux sur ce point là, Tsonga, Djokovic sont les tout meilleurs. Alors Rafa ne fait pas vrai­ment la diffé­rence là‐dessus, non. Lui, c’est dans la tête qu’il la fait, c’est dans la tête qui’l est très fort »