De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Ben Shelton en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, Jannik Sinner a forcé­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, Daniil Medvedev, contre qui il s’est imposé six fois sur les sept derniers matchs.

« C’est une confron­ta­tion diffi­cile, bien sûr. Nous nous connais­sons bien main­te­nant, nous savons exac­te­ment à quoi nous attendre, plus ou moins. Mais, bien sûr, il va changer deux ou trois choses, et moi aussi, et nous verrons bien ce qui se passera. Bien sûr, ce sera un match très diffi­cile, physique, mental et aussi tactique, alors nous verrons bien. »