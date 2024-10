La finale entre Djokovic et Sinner est un must du circuit. L’Italien qui aime ce type de chal­lenger est prêt même s’il est dans une forme d’incertitude.

« Novak et moi avons toujours eu des défis très intenses dans le passé. Cette finale repré­sente l’une des épreuves les plus diffi­ciles de notre sport. Je suis ravi de m’y atta­quer ; c’est un moment spécial et je suis curieux de voir comment le match va évoluer. Prédire l’issue de cette réunion est vrai­ment compliqué. Ce sera certai­ne­ment un match intense, mais je suis content d’être en finale et j’es­père faire du spectacle. »