Préférant géné­ra­le­ment utiliser des éléments de langage plutôt que de dire vrai­ment ce qu’il pense au fond de lui, Jannik Sinner a fait une excep­tion ce dimanche lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

S’il s’est toujours montré beau­coup moins sévère que certains joueurs, comme Carlos Alcaraz, au sujet du calen­drier et de son rythme infernal, le numéro 1 mondial a néan­moins reconnu que la présence de la Coupe Davis en toute fin de saison (les phases finales auront lieu cette année du 19 au 24 novembre) était de trop.

« Nous avons beau­coup de tour­nois, c’est sûr. L’idéal serait qu’a­près les Finales ATP, il n’y ait pas de Coupe Davis. Je pense que c’est une chose que je chan­ge­rais dans le calen­drier. Pour le reste, nous pouvons toujours choisir en tant que joueur, si je joue ou non à Pékin ou ici (Shanghai). J’ai l’im­pres­sion que cette saison, avec mon équipe nous avons choisi les bons tour­nois et le bon moment, et pour moi, ce n’était pas un problème. Je comprends parfois les autres joueurs qui, s’ils sont 30, 40 ou 50e au clas­se­ment mondial, doivent se protéger un peu plus, c’est une autre ques­tion ou une autre sugges­tion. Mais pour ma part, nous, les joueurs, pouvons toujours choisir. Nous avons certains Masters 1000, qui sont obli­ga­toires, comme celui‐ci, oui, mais par exemple, je pour­rais choisir de jouer à Pékin avant un Masters ou non, donc il y a certaines choses que nous, les joueurs, pouvons choisir, donc je pense que c’est une bonne chose. »